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08:48, 5 ноября 2023Мир

Стало известно о рекомендациях США Израилю по применению бомб в Газе

NYT: в США рекомендовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Официальные лица США в частном порядке изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди населения сектора Газа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что в пятницу, 3 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху «конкретные шаги», которые, по мнению Соединенных Штатов, Израиль может и должен предпринять, чтобы свести гибель населения к минимуму.

По данным издания, то же самое Блинкен повторил в субботу, 4 ноября, в Иордании после встречи с арабскими лидерами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь.

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      Юлия Мискевич
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