Стало известно о рекомендациях США Израилю по применению бомб в Газе

NYT: в США рекомендовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера

Официальные лица США в частном порядке изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди населения сектора Газа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Газета уточняет, что в пятницу, 3 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху «конкретные шаги», которые, по мнению Соединенных Штатов, Израиль может и должен предпринять, чтобы свести гибель населения к минимуму.

По данным издания, то же самое Блинкен повторил в субботу, 4 ноября, в Иордании после встречи с арабскими лидерами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь.