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23:49, 5 ноября 2023Культура

Максакова получила травму после спектакля

Актриса Максакова оступилась и получила травму после спектакля
Людмила Максакова

Людмила Максакова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Людмила Максакова получила травму после спектакля в Театре имени Евгения Вахтангова. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Собеседница агентства уточнила, что актриса оступилась после спектакля и получила травму. «Вся необходимая медицинская помощь ей оказана», — отметила она. В свою очередь директор театра Кирилл Крок добавил, что «Людмила Васильевна дома, с ней все в порядке».

В беседе с ТАСС Крок добавил, что сейчас состояние Максаковой не вызывает опасений.

Ранее Максакова потребовала компенсацию после падения рабочего к ней на балкон. По ее словам, инцидент произошел летом 2022 года. Она потребовала компенсацию за порчу двери в размере 347,5 тысячи рублей, а также 100 тысяч рублей за возмещение морального вреда.

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