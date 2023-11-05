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09:20, 5 ноября 2023Россия

В парламенте Крыма назвали передачу полуострова в состав УССР кулуарной

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали в состав УССР кулуарно

Фото: Nadia Fsnk / Unsplash

Передача Крыма в состав УССР в 1954 году была проведена кулуарно. Об этом РИА Новости сообщил глава местного парламента Владимир Константинов.

Представитель властей полуострова также назвал данное решение преступлением. «Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР, — заявил он. — Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно».

По словам Константинова, для реализации передачи полуострова требовалось принять ряд нормативных актов, при этом их было невозможно согласовать.

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      Фариза Бацазова
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