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12:30, 5 ноября 2023Мир

В США признали наплевательское отношение к Украине

Экс-разведчик США Риттер заявил, что американцам плевать на Украину

Фото: Doug Mills / Unsplash

Жителям США наплевать на Украину и украинцев, страна стала для Вашингтона балластом. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в комментарии для YouTube-канала Danny Haiphong.

По словам Риттера, США при любой удобной возможности сбросят этот балласт. В качестве подтверждения своим словам он привел попустительство, допущенное Вашингтоном при развитии украинского конфликта.

«Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не позволили произойти тому, что с ними случилось», — заявил он.

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Риттер отметил, что дальнейшая судьба Украины может напоминать итог пребывания американских войск в Афганистане — американцы оставят Киев без поддержки, и страна развалится.

Ранее Риттер заявлял, что Россия проведет денацификацию на Украине, и тогда Владимир Зеленский потеряет власть. Эксперт уточнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции, чтобы скоро завершить уничтожение Вооруженных сил Украины, которые уже находятся на грани краха.

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      Марк Леонов
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