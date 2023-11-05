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12:22, 5 ноября 2023Мир

Высказавшийся о ядерном ударе по Газе израильский министр объяснился

Элиягу объяснил заявление о сбросе атомной бомбы на Газу метафорой

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Министр по делам наследия Амихай Элиягу, заявивший ранее, что ядерный удар по Газе — это одна из возможностей, объяснил свое заявление после критики со стороны израильских властей. Об этом он написал в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Всем здравомыслящим людям понятно, что заявление о ядерной бомбе является метафорическим. Тем не менее определенно требуется сильный ответ на террористические действия», — написал Элиягу. Министр при этом отметил, что Израиль делает все возможное, чтобы вернуть заложников из плена.

Ранее заявление Элиягу прокомментировал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права и страна не собирается применять ядерное оружие.

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      Варвара Кошечкина
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