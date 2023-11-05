Нетаньяху прокомментировал планы по применению ядерного оружия в секторе Газа

Премьер Израиля опроверг планы по применению ядерного оружия в секторе Газа

Израиль не собирается применять ядерное оружие в секторе Газа в ходе конфликта. Соответствующие планы опроверг премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы не причинить вреда непричастным людям, и мы будем продолжать делать это до самой победы», — прокомментировал политик.

По его словам, заявление министра по делам наследия Амихая Элиягу о возможном применении ядерного оружия оторвано от реальности.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинская радикальная группировка ХАМАС из сектора Газа обстреляла ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.