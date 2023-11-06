42-летняя Алессандра Амбросио снялась в рекламе нижнего белья

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио приняла участие в съемках откровенной рекламы. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летний бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в сером лонгсливе и трусах белого цвета из ассортимента бренда нижнего белья Eterne. Знаменитость запечатлели в ванной комнате с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках на лице. На размещенных кадрах манекенщица позирует перед окном, а также сидя на тумбе.

Известно, что Амбросио уже много лет является амбассадором упомянутой марки.

Ранее Алессандра Амбросио сфотографировалась в откровенном образе для собственного бренда GAL Floripa. На размещенном черно-белом снимке 42-летняя манекенщица продемонстрировала фанатам подтянутую фигуру. Для фотосессии знаменитость выбрала шелковый купальник, выполненный в бельевом стиле.