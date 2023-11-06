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12:26, 6 ноября 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум поделилась видео топлес

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя манекенщица снялась топлес, прикрыв руками грудь. На модели надеты желтые плавки с пестрым принтом, и бежевая бейсболка. знаменитость отказалась от макияжа и распустила волосы.

Ранее Хайди Клум и ее муж, гитарист музыкальной группы Tokio Hotel Том Каулитц, показали наряды на Хеллоуин. Знаменитость появилась на собственной вечеринке, которую она ежегодно проводит в честь праздника, в образе павлина. Кроме того, ее сопровождала группа людей, чьи костюмы представляли собой имитацию перьев птицы. 34-летний супруг модели решил нарядиться в огромное яйцо.

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      Мария Винар
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