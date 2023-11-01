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09:41, 1 ноября 2023Ценности

Хайди Клум в образе павлина нарядила мужа в яйцо на Хеллоуин

Фото: Gotham / WireImage / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса, телеведущая Хайди Клум и ее муж, гитарист музыкальной группы Tokio Hotel Том Каулитц, показали наряды на Хеллоуин. Соответствующие фото приводит издание Daily Mail.

50-летняя знаменитость появилась на собственной вечеринке, которую она ежегодно проводит в честь праздника, в образе павлина. Кроме того, ее сопровождала группа людей, чьи костюмы представляли собой имитацию перьев птицы. 34-летний супруг модели решил нарядиться в огромное яйцо.

Фото: Mike Coppola / Getty Images for Heidi Klum

Перед выходом на красную дорожку манекенщица продемонстрировала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) еще один необычный образ. Так, женщина предстала перед камерой в красном платье, объемные воланы которого прикрывали шею. При этом ее волосы были спрятаны в парик с чешуей.

В прошлом году на Хеллоуин Хайди Клум выбрала образ коричневого червя, а ее муж переоделся в рыбака. По словам телезвезды, визажистам понадобилось более 10 часов, чтобы создать макияж, подходящий к ее наряду.

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      Мария Винар
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