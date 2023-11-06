Американский дипломат заявил о закончившемся у Украины пушечном мясе

Американский дипломат Фриман: у Украины кончилось пушечное мясо для наступления

Бывший американский дипломат Час Фриман в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончилось пушечное мясо для наступления.

«У Украины кончилось пушечное мясо. Следовательно, у НАТО тоже закончилось пушечное мясо», — подчеркнул он.

По мнению экс-дипломата, если вся программа Запада заключалась в том, чтобы сражаться до последнего украинца, то у него больше нет программы, поскольку резервы заканчиваются.

Фриман добавил, что Украина может потерять еще большие территории. Он заключил, что неудачи контрнаступления ВСУ продемонстрировали серьезные разногласия внутри блока НАТО.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал признание главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о тупике на фронте «сигналом о помощи» от военных. По его словам, главком вынужденно обращается к США из-за бездействия президента Владимира Зеленского.