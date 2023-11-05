Генерал ВСУ назвал признание Залужного «сигналом о помощи» от военных

Генерал-майор ВСУ: статья Залужного обращена к США из-за бездействия Зеленского

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал признание главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте «сигналом о помощи» от военных. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

По словам генерала, статья Залужного в журнале The Economist вынужденно обращена к США из-за бездействия президента Владимира Зеленского. «Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме», — сказал Кривонос.

Генерал подчеркнул, что Киев заморозил работу многих предприятий сферы оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, такой поступок можно расценивать как диверсию.

Статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был произносить слов о тупике, так как это вызвало панику на Западе.

Позже президент Украины Владимир Зеленский не согласился с оценкой Залужного, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

