Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 6 ноября 2023Мир

В США исключили прямой конфликт с Россией из-за Украины

WP: США откажутся от войны с Россией из-за победы Москвы на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Американские власти не станут включаться прямую конфронтацию с Россией из-за победы Москвы в конфликте на Украине. Об этом написал обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик.

Уиллик исключил прямой конфликт с Россией из-за Украины и подчеркнул, что в Вашингтоне откажутся от войны с Москвой.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
Украинский де Голль. Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
Украинский де Голль.Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
28 сентября 2022
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря 2021

«Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — отметил он.

По мнению автора, Киев усугубил свое состояние сейчас. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены, а объемы оружия на исходе. При этом западные страны оказались расколотыми в вопросе оказания дальнейшей помощи стране. По мнению Уиллика, «окно для урегулирования путем переговоров, выгодных Украине, наверняка закрылось, если оно вообще когда-либо было».

Ранее во Франции предрекли заключение мира между Россией и Украиной. Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что американские власти стремятся избежать позора на международной арене, поэтому переложат заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сыну Кадырова вручили еще две награды

      В Израиле допустили освобождение ХАМАС заложников из страха наземной операции

      Популярная телеведущая показала фигуру в откровенном купальнике

      На Ближний Восток прибыла подводная лодка США

      В США исключили прямой конфликт с Россией из-за Украины

      В США заявили о неспособности Вашингтона помочь всем своим союзникам

      В секторе Газа призвали развернуть полевые госпиталя

      На Украине заявили о невозможности зависеть только от поддержки США

      Американский дипломат заявил о закончившемся у Украины пушечном мясе

      Кулеба получил заверение главы МИД Германии о вступлении Украины в ЕС в будущем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости