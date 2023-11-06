В США исключили прямой конфликт с Россией из-за Украины

WP: США откажутся от войны с Россией из-за победы Москвы на Украине

Американские власти не станут включаться прямую конфронтацию с Россией из-за победы Москвы в конфликте на Украине. Об этом написал обозреватель Washington Post Джейсон Уиллик.

Уиллик исключил прямой конфликт с Россией из-за Украины и подчеркнул, что в Вашингтоне откажутся от войны с Москвой.

«Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — отметил он.

По мнению автора, Киев усугубил свое состояние сейчас. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены, а объемы оружия на исходе. При этом западные страны оказались расколотыми в вопросе оказания дальнейшей помощи стране. По мнению Уиллика, «окно для урегулирования путем переговоров, выгодных Украине, наверняка закрылось, если оно вообще когда-либо было».

Ранее во Франции предрекли заключение мира между Россией и Украиной. Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что американские власти стремятся избежать позора на международной арене, поэтому переложат заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского.