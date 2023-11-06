Во Франции предрекли заключение мира между Россией и Украиной

Figaro: США переложат на президента Украины Зеленского заключение мира с Россией

Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что США уже потерпели поражение на Украине. Об этом сообщил в интервью французской газете Figaro.

Мид подчеркнул, что американские власти стремятся избежать позора на международной арене, поэтому переложат заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского.

«Стратегия [президента США Джо] Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», — отметил профессор.

Эксперт добавил, что начало спецоперации России на Украине уже стало поражением для США. Вторым провалом Вашингтона он посчитал неудачно спланированное Киевом контрнаступление. По его словам, сейчас Украина находится в тупиковом положении.

Ранее статья главкома ВСУ Валерия Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, ВСУ не смогут достичь значимого прорыва, поскольку ситуация зашла в тупик.