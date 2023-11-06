Директор ЦРУ прибыл в Израиль

NYT: директор ЦРУ Бернс прибыл в Израиль для встречи с властями

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс прибыл в Израиль для встреч с властями и представителями разведывательного сообщества страны. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, Бернс прибыл в страну, чтобы укрепить договоренности по сотрудничеству в разведывательной сфере с партнерами в регионе. Бернс также посетит Иорданию и еще ряд стран. В публикации отмечается, что в прошлом Бернс занимал должность посла США в Аммане. Он выстроил хорошие отношения с королем Иордании Абдаллой II.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.