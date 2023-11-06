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00:27, 6 ноября 2023Мир

Директор ЦРУ прибыл в Израиль

NYT: директор ЦРУ Бернс прибыл в Израиль для встречи с властями
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс прибыл в Израиль для встреч с властями и представителями разведывательного сообщества страны. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным NYT, Бернс прибыл в страну, чтобы укрепить договоренности по сотрудничеству в разведывательной сфере с партнерами в регионе. Бернс также посетит Иорданию и еще ряд стран. В публикации отмечается, что в прошлом Бернс занимал должность посла США в Аммане. Он выстроил хорошие отношения с королем Иордании Абдаллой II.

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