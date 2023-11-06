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12:04, 6 ноября 2023Мир

Глава МИД Индии объяснил претензии к санкциям против России

Глава МИД Индии Джайшанкар назвал санкции против РФ удобными только для Запада
СюжетСанкции против России:

Фото: Giuseppe Lami / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе визита в Италию ответил на вопрос, почему развивающиеся страны не поддерживают санкции против России. В интервью газете Corriere della Sera он объяснил, что ключ к такой позиции лежит в прошлом Европы и ее отношению к конфликтам, которые ее не касаются.

По словам министра, развитые экономики имеют в распоряжении рычаги, те самые санкции, основанные на создававшихся много лет механизмах, полномочиях и инструментах. Однако задействуют их только в ситуациях, которые затрагивают непосредственно их интересы, без учета позиции ООН.

«Они делают это, когда думают, что на карту поставлены их интересы. Разумеется, во многих частях мира концепция санкций воспринимается по-разному», — подчеркнул Джайшанкар.

До тех пор пока Европа была в безопасности, ее реакция на конфликты в других регионах мира была сдержанной, а когда конфликт вспыхнул на ее территории, европейские страны захотели солидарности, напомнил глава индийского МИД.

Ранее Международный валютный фонд предсказал рост влияния Индии на мировую экономику. По оценке экспертов, ее вклад с нынешних 16 процентов в ближайшие пять лет вырастет до 18 процентов.

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      Платон Щукин
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