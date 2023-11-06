Блинкен высказался о переговорах с главой МИД Турции

Блинкен назвал продуктивными переговоры с главой МИД Турции в Анкаре

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которые состоялись в Анкаре. Об этом сообщает CNN Turk.

По словам политического деятеля, по итогам переговоров Блинкен и Фидан обсудили вопросы прочного мира в секторе Газа, а также оказание гуманитарной помощи населению. Помимо этого, политические деятели поговорили о совместных усилиях по недопущению распространения конфликта в секторе Газа. Также было отмечено, что Вашингтон предпринимает попытки преодолеть кризис.

«Мы видим цену невинных мирных жителей. Мы находимся в контакте с израильтянами. Мы говорили о шагах, которые могут уменьшить жертвы среди гражданского населения», — заявил Блинкен в разговоре с журналистами.

О визите Энтони Блинкена в Анкару стало известно в воскресенье, 6 ноября.

Политик прибыл в страну ночью. У трапа самолета его встречали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор двусторонних политических отношений министерства иностранных дел Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкары Намик Кемаль Назлы и несколько других официальных лиц. Министр иностранных дел или высокопоставленный турецкий чиновник не вышли к политику.

Кроме того, освещение у зала VIP в аэропорту было отключено. Журналисты издания Akşam назвали данный прием «протестом, который сравним с пощечиной» и заявили, что такое в Турции происходит впервые.