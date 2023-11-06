Блинкен прибыл в Анкару
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Об этом сообщает издание AA.
Политик прибыл в страну ночью. У трапа самолета его ожидали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор двусторонних политических отношений Министерства иностранных дел Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкары Намик Кемаль Назлы и несколько других официальных лиц.
Турецкий журналист Зафер Шахин, поделившись видео с Блинкеном в соцсети Х (ранее Twitter), назвал встречу «очень элегантным приемом». В комментариях под постом некоторые пользователи заметили, что посол США встречает Блинкена, засунув руку в карман.
Отмечается, что на официальной встрече будут обсуждаться военная обстановка секторе Газа, а также региональные вопросы и двусторонние отношения.
Ранее Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров Аббас заявил Блинкену о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, подчеркнув, что следует разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор.