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13:04, 6 ноября 2023Силовые структуры

Блогерша Блиновская обвинила систему ПВО в нарушении своего домашнего ареста

Блиновская обвинила систему ПВО в нарушении своего ареста из-за сигнала браслета

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская обвинила систему противовоздушной обороны (ПВО) в нарушении своего домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящий момент создательница «Марафона желаний» носит на ноге специальный браслет, который уведомляет сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в случаях, если она покидает территорию дома. Подобные нарушения были зафиксированы несколько десятков раз. По словам Блиновской, устройство посылает сигналы из-за радаров ПВО, которые расположены рядом с ее местом проживания.

По информации Mash, правоохранители приезжали домой к инфлюэнсерше и не заметили никаких нарушений, поскольку она находилась в месте исполнения меры пресечения. В то же время специальная проверка выяснила, что системы ПВО рядом с ее домом отсутствуют.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Елене Блиновской. Создательница «Марафона желаний» останется под избранной ей мерой пресечения до 26 января. Решение было принято по соответствующему ходатайству следственных органов.

Блиновская была задержана 27 апреля при попытке пересечь российскую границу в Смоленской области.

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      Мария Винар
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