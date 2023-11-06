Назван возможный посредник между Россией и Украиной

Дипломат Харланд назвал Китай хорошим посредником между Россией и Украиной

Исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд предположил, какая страна могла бы стать посредником между Россией и Украиной. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Харланд назвал возможного посредника между Россией и Украиной и предположил, что хорошим вариантом станет Китай.

«Я не большой эксперт по истории Китая, но, думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай. Они заключали соглашения, основанные на взаимных интересах и так далее. И я думаю, что такой подход в целом лучше подходит для той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас», — заключил Харланд.