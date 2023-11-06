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15:34, 6 ноября 2023Бывший СССР

Украина заявила о производстве достающих до Петербурга боевых дронов

«Укроборонпром» запустил свое производство БПЛА-камикадзе Shahed 136

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

«Укроборонпром» запустил серийное производство беспилотников-камикадзе с дальностью полета до 1000 километров, что позволяет, к примеру, достать до Санкт-Петербурга. Об этом заявил генеральный директор предприятия Герман Сметанин, передает ТАСС.

По его словам, в рамках работ по созданию дронов идет кооперация с иностранными партнерами. Он не стал называть место сборки БПЛА, объяснив это соображениями безопасности.

Сметанин указал, что осваивается и производство FPV-дронов. В рамках этой процедуры подписаны лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. Уже выбраны помещения, завозятся компоненты и идет производство.

По его словам, для Украины выпуск беспилотников стоит на втором по значимости месте после боеприпасов. На развитие и модернизацию оборонной промышленности в 2024 году в бюджете заложено в семь раз больше средств, чем в 2023-м.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что взрывчатка, сброшенная с двух украинских дронов, повредила промышленное предприятие. У него выбиты окна и разрушена кровля.

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      Платон Щукин
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