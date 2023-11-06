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11:31, 6 ноября 2023Россия

Губернатор рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили 16 снарядов за сутки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области 16 снарядов. Обстрелу подверглись приграничные районы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще два взрывных устройства были сброшены с дронов. Жертв и пострадавших в результате атаки нет, повреждения получило одно промышленное предприятие — выбиты окна и разрушена кровля. Больше всего ударов, девять, нанесено по селу Новая Таволжанка. Также четыре минометных выстрела произведено по окраине хутора Старый.

В воскресенье, 5 ноября, Гладков сообщил о 13 снарядах, прилетевших на территорию Белгородской области, большая часть из них, 11, пришлась на окраину хутора Старый в Волоконовском районе.

До этого, 3 ноября, под обстрел попал город Шебекино Белгородской области. Огонь велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Есть двое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация.

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      Платон Щукин
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