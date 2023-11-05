Губернатор рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли область 13 снарядами за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Белгородской области 13 снарядами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, украинские военнослужащие обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Волоконовском районе 11 раз. Глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Кроме того, в Шебекинском городском округе по многостороннему автомобильному пункту пропуска «Шебекино» было выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Гладков уточнил, что в результате обстрела ВСУ никто не пострадал.

Губернатор также рассказал, что в небе над регионом в районах сел Соломино и Ближнее российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

4 ноября российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино со стороны Украины. В результате атаки пострадал один человек, прибывшая на место бригада скорой помощи транспортировала его в больницу. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения конечностей.