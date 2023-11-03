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14:17, 3 ноября 2023Россия

Гладков раскрыл подробности об обстреле предприятия в Шебекино со стороны ВСУ

Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле предприятия в Шебекино

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о пострадавших при обстреле Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о произошедшем глава региона раскрыл в Telegram.

По его словам, на территорию одного из городских промышленных предприятий упал один снаряд неустановленного образца. В результате двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей. В данный момент их везут в городскую больницу Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — ему оказали помощь на месте.

Он также рассказал, что зафиксированы повреждения одного из технических помещений предприятия. Сейчас в зоне обстрела работают оперативные и аварийные службы.

Об очередном обстреле Шебекино стало известно днем 3 ноября. По данным Mash, под огонь ВСУ, который велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», попал склад с гуманитарной помощью. Издание сообщило, что одному из пострадавших оторвало ногу. Кроме того, обстрел затронул белгородское село Новая Таволжанка.

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Ранее Гладков сообщил, что 1 ноября Украина также выпустила по Шебекино четыре снаряда из РСЗО «Град». В результате разрушения зафиксировали на территории двух предприятий, также повреждены два легковых авто. По словам главы региона, пострадал мужчина — его поместили в реанимацию.

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      Константин Лысяков
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