Гладков раскрыл подробности об обстреле предприятия в Шебекино со стороны ВСУ

Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле предприятия в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о пострадавших при обстреле Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о произошедшем глава региона раскрыл в Telegram.

По его словам, на территорию одного из городских промышленных предприятий упал один снаряд неустановленного образца. В результате двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей. В данный момент их везут в городскую больницу Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась — ему оказали помощь на месте.

Он также рассказал, что зафиксированы повреждения одного из технических помещений предприятия. Сейчас в зоне обстрела работают оперативные и аварийные службы.

Об очередном обстреле Шебекино стало известно днем 3 ноября. По данным Mash, под огонь ВСУ, который велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», попал склад с гуманитарной помощью. Издание сообщило, что одному из пострадавших оторвало ногу. Кроме того, обстрел затронул белгородское село Новая Таволжанка.

Ранее Гладков сообщил, что 1 ноября Украина также выпустила по Шебекино четыре снаряда из РСЗО «Град». В результате разрушения зафиксировали на территории двух предприятий, также повреждены два легковых авто. По словам главы региона, пострадал мужчина — его поместили в реанимацию.