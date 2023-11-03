ВСУ атаковали из РСЗО «Град» склад с гуманитарной помощью под Белгородом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» склад с гуманитарной помощью в Шебекино Белгородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По сведениям издания, в результате обстрела под Белгородом пострадали как минимум три человека. Одному из них оторвало ногу.
Предположительно, в районе атаки проходили учения МЧС по ликвидации последствий обстрелов. Как утверждает Mash, всех пострадавших доставили в больницу. Двое в тяжелом состоянии.
Кроме того, под ударами со стороны Украины оказалось белгородское село Новая Таволжанка.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино мужчина попал в реанимацию после обстрела украинскими военными.
До этого при атаке ВСУ в Шебекино пострадала женщина. Ее отвезли в больницу с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа.