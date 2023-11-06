Экс-заместителя министра обороны Украины обвинили в растрате бюджетных денег

СБУ обвинила экс-замминистра обороны Украины в растрате почти миллиарда гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в растрате бюджетных денег экс-заместителя министра обороны страны. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале подразделения.

«Собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств почти на один млрд гривен», — говорится в публикации.

Сотрудники СБУ пояснили, что обвинения связаны с закупкой не отвечающей требованиям зимней формы, которые проводились в 2022 году. Тогда экипировка оказалась непригодной к использованию в холодное время года. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на местные СМИ предполагает, что речь идет о Вячеславе Шаповалове, который в упомянутый период был ответственен за закупки обмундирования.

Также СБУ отметили, что обвинение по данному делу предъявлено бывшему исполняющему обязанности директора департамента госзакупок Минобороны. Уточняется, что обоим фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило заочные обвинения главе Росгвардии Виктору Золотову, ряду сотрудников ФСБ России и руководителям СБУ времен прошлого президента республики Виктора Януковича. По данным бюро, бывшие сотрудники подразделения в интересах Москвы «разжигали национальную и религиозную вражду и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений».