На Украине предъявили обвинения главе Росгвардии и ряду сотрудников ФСБ

ГБР Украины предъявило обвинения главе Росгвардии Золотову и сотрудникам ФСБ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило заочные обвинения главе Росгвардии Виктору Золотову, ряду сотрудников ФСБ России и руководителям Службы безопасности Украины (СБУ) времен прошлого президента республики Виктора Януковича. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным бюро, бывшие сотрудники СБУ в интересах Москвы «разжигали национальную и религиозную вражду и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений».

ГБР сообщает, что ФСБ и СБУ подготавливали видеоматериалы и публикации для создания негативного образа участников «Евромайдана» и представителей оппозиционных сил. Подозреваемых ведомство обвиняет в пособничестве в совершении госизмены.