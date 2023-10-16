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19:01, 16 октября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения главе Росгвардии и ряду сотрудников ФСБ

ГБР Украины предъявило обвинения главе Росгвардии Золотову и сотрудникам ФСБ

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило заочные обвинения главе Росгвардии Виктору Золотову, ряду сотрудников ФСБ России и руководителям Службы безопасности Украины (СБУ) времен прошлого президента республики Виктора Януковича. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным бюро, бывшие сотрудники СБУ в интересах Москвы «разжигали национальную и религиозную вражду и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений».

ГБР сообщает, что ФСБ и СБУ подготавливали видеоматериалы и публикации для создания негативного образа участников «Евромайдана» и представителей оппозиционных сил. Подозреваемых ведомство обвиняет в пособничестве в совершении госизмены.

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    Алевтина Запольская
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