Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Зеленского искать мира с РФ

Глава французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети X (ранее Twitter) возмутился отказом президента Украины Владимира Зеленского от контактов с Россией по поводу мирных соглашений.

Филиппо сослался на интервью главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который признал тяжелую ситуацию на линии соприкосновения, и призвал немедленно прекратить конфликт. По мнению Филиппо, одним из способов станет прекращение военной помощи Украине, чтобы у Киева не мог далее противостоять России.

Ранее Филиппо раскритиковал анонсированный Еврокомиссией (ЕК) 12-й пакет санкций против России, предположив, что с его помощью глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хочет порадовать Зеленского.

Партия «Патриоты» основана в 2017 году, она выступает за выход Франции из Европейского союза и Еврозоны. Флориан Филиппо — бывший вице-президент партии «Национальный фронт». У «Патриотов» нет представителей как в национальном парламенте, так и в Европарламенте.