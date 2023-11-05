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19:30, 5 ноября 2023Мир

Во Франции раскритиковали 12-й пакет санкций против России

Флориан Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за 12-й пакет санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал анонсированный Еврокомиссией (ЕК) 12-й пакет санкций против России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Филиппо, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций, чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что потери Европейского союза (ЕС) от введенных антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов. «Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией — составляют примерно полтора триллиона долларов», — отметил дипломат.

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      Зарина Дзагоева
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