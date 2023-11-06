Боец ВСУ сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной

The Times: боец ВСУ Берлым сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной

Командир батальона 32-й украинской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Берлым сравнил текущую ситуацию в стране с той, что сложилась во время Первой мировой войны. Об этом он высказался в беседе с The Times.

Берлым сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной и назвал его окопным.

«Окопная война. Все окопаются. Как в Первую мировую войну», — отметил боец.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры других стран с Россией по конфликту в стране. По его словам, он слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений касательно переговоров.