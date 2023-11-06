«Хезболла» представила ракеты Noor на фоне поддержки США Израиля

«Хезболла» представила противокорабельные ракеты на фоне поддержки США Израиля

Ливанское движение «Хезболла» представило противокорабельные ракеты Noor на фоне прибытия второго авианосца ВМС США на Ближний Восток с целью поддержки Израиля. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

По данным издания, опубликованные организацией материалы, в которых продемонстрированы ракеты, могут расцениваться как предупреждение США, которые оказывает активную поддержку действиям Израиля в Газе.

Противокорабельные ракеты Noor иранского производства являются копией китайской C-802 и способны поражать цели на расстоянии 120 километров, развивая при это скорость до 0,9 числа Маха. В 2006 году с помощью Noor ливанская группировка поразила израильский корвет УРО «Ханит» типа «Эйлат». Корабль получил сильные повреждения, однако потоплен не был.

Ранее «Хезболла» при атаках по Израилю использовало мощную ракету, которая раньше не применялась в боевых действиях.