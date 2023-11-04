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21:28, 4 ноября 2023Мир

«Хезболла» выпустила по Израилю новую мощную ракету

Reuters: «Хезболла» атаковала позицию Израиля новой мощной ракетой

Ливанское движение «Хезболла» при атаках по Израилю использовало мощную ракету, которая раньше не применялась в боевых действиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный ливанский источник.

По словам собеседника агентства, выпущенная новая ракета поразила позицию Израиля по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш на юге Ливана около границы с Израилем.

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      Марина Совина
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