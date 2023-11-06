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01:59, 6 ноября 2023Мир

В Иране предупредили об эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Абдоллахиан: конфликт на Ближнем Востоке может разгореться
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Хосейн Амир Абдоллахиан

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Wana News Agency / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может «разгореться». Об этом он высказался в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Абдоллахиан предупредил об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и отметил, что он может разгореться, если Израиль продолжит боевые действия против населения сектора Газа.

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«Экспансия войны будет неминуема, если Израиль продолжит свои атаки против гражданского населения Газы. В Ливане и Йемене существуют другие силы сопротивления, которые могут активизировать свои действия», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Министр уверен, что Италии следует оказать давление на США, чтобы Вашингтон добился прекращения огня. В противном случае конфликт только усугубится.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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