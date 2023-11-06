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09:29, 6 ноября 2023Мир

Израиль за сутки атаковал 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа

Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Ночью истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам. Кроме того, атакам подверглись наблюдательные посты и пусковые установки противотанковых ракет.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил о потере 347 солдат с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Мария Винар
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