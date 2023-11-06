В США заявили о неспособности Вашингтона помочь всем своим союзникам

NI: украинский конфликт показал, что США не смогут помочь всем своим союзникам

Конфликт на Украине показал, что Вашингтон не сможет помочь всем своим союзникам, об этом заявил старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд в статье для журнала The National Interest (NI).

По его словам, огромные потери, замена вооружений, а также расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься. «Не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру», — усомнился он в возможностях США.

Эксперт указал на большой размер государственного долга США. Поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля.