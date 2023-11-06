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02:57, 6 ноября 2023Мир

В США заявили о неспособности Вашингтона помочь всем своим союзникам

NI: украинский конфликт показал, что США не смогут помочь всем своим союзникам

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Конфликт на Украине показал, что Вашингтон не сможет помочь всем своим союзникам, об этом заявил старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд в статье для журнала The National Interest (NI).

По его словам, огромные потери, замена вооружений, а также расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься. «Не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру», — усомнился он в возможностях США.

Эксперт указал на большой размер государственного долга США. Поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля.

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