В США заявили о неспособности Вашингтона помочь всем своим союзникам
Конфликт на Украине показал, что Вашингтон не сможет помочь всем своим союзникам, об этом заявил старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд в статье для журнала The National Interest (NI).
По его словам, огромные потери, замена вооружений, а также расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься. «Не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру», — усомнился он в возможностях США.
Эксперт указал на большой размер государственного долга США. Поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту, добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля.