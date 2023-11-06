UnHerd: в случае вступления в ЕС Украина отберет деньги у его беднейших членов

Обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт назвала возможные последствия вступления Украины в Евросоюз. Она предрекла, что в этом случае Киев начнет красть деньги у беднейших стран, которые входят в данную организацию.

«Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование», — заявила Эллиотт.

Журналистка также подчеркнула, что принятие Украины в ряды стран ЕС обернется снижением субсидий на развитие сельского хозяйства до 20 процентов. Наконец, многие европейские чиновники уверены в том, что в случае членства в Европейском союзе 30 и более государств объединение потеряет возможность эффективно функционировать.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как его коллега из Германии Анналена Бербок дала ему обещание, что республика вступит в Евросоюз в будущем.