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01:28, 6 ноября 2023Мир

Раскрыты последствия ошибки Залужного для Украины

Польский генерал Скшипчак предрек поражение Украины из-за ошибки Залужного
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Польский генерал Вальдемар Скшипчак предположил, к чему приведет провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством главкома армии Валерия Залужного. Об этом он высказался в интервью Wirtualna Polska.

Скшипчак раскрыл последствия ошибки Залужного для Украины и предрек поражение Украины.

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«Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — отметил он.

По мнению эксперта, у представителей Киева нет иного выбора, кроме переговоров с Россией. Скшипчак добавил, что конфликт завершится не в зоне боевых действий, а «в кабинетах политиков».

Ранее украинский генерал заявил о нежелании офиса Зеленского слушать главкома ВСУ. С таким мнением выступил бывший генерал ВСУ и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос.

Статья Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, поскольку ситуация зашла в тупик.

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      Марина Совина
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