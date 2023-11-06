В Совфеде отреагировали на идею создать в России министерство счастья

Сенатор Ковитиди предложила изучить идею создания в России министерства счастья

Российским властям стоит изучить идею создания в стране министерства счастья, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на предложение спикера Верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.

Во всех сферах деятельности государства необходимо осознание и создание всех условий для национального счастья, спокойствия, единства и благополучия людей. Уверена, Валентиной Ивановной поднят очень серьезный вопрос. Страшно, когда в обществе нет таких предложений. Ведь именно такие предложения укрепляют его социальную направленность, когда государство становится государством социального служения своему народу Ольга Ковитиди российский сенатор

«Давайте вначале ответим на вопрос: хочу ли я быть счастливым? Хочу ли я, чтобы были счастливы мои близкие, дети и внуки? Хорошо это или плохо, если руководитель Верхней палаты парламента России ставит вопрос, делают ли принимаемые парламентом законы человека счастливее? Я уверена, что у страны, которая закрепляет понятие счастья, есть очень серьезные шансы на победу, в таком государстве хочется жить. Предложение Валентины Ивановны намного более серьезно, оно отвечает на запрос гражданского общества о праве каждого человека на счастье», — объяснила сенатор.

По мнению Ольги Ковитиди, помимо основных гражданских прав и свобод, в Конституции России можно было бы прописать право человека на счастье.

«Если мы обратимся к Конституции, то в ней четко прописаны основные права и свободы, а вот понятия о праве на счастье как такового нет. Давайте вместе подумаем и об этом. Закрепление права на счастье закрепляет право на внутреннюю радость человека. Человек должен иметь закрепленное право на счастье при рождении, а государство, в свою очередь, создавать все условия, чтобы осознание общественного счастья стало основой развития государства и всех сфер общественной жизни» — заключила парламентарий.

6 ноября глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на форуме «Знание. Первые» предложила создать в России министерство счастья. Такое ведомство должно проверять, делают ли принимаемые в стране законы граждан счастливее.