В России предложили создать министерство счастья

Председатель Совфеда Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство счастья. Об этом председатель Совфеда заявила на форуме «Знание. Первые», передает издание «Подъем» в Telegram.

По словам Матвиенко, о такой идее она «мечтала и предлагала [ее]». Задачей Минправды стала бы проверка всех принимаемых в стране законов на предмет того, делают ли они граждан счастливее.

Ранее глава Совфеда рассказывала, что об идее министерства счастья она услышала во время поездки в ОАЭ. При этом Матвиенко призналась, что она понимала, что ее идею подвергнут «нещадной критике».

В 2020 году в Камчатском крае было создано «министерство счастья» в рамках реформы региональных органов исполнительной власти. К полномочиям Министерства социального благополучия и семейной политики — так официально называется структура — были отнесены демографические и социальные вопросы. Сейчас министерство продолжает функционировать.