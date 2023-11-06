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17:44, 6 ноября 2023Россия

В России предложили создать министерство счастья

Председатель Совфеда Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство счастья. Об этом председатель Совфеда заявила на форуме «Знание. Первые», передает издание «Подъем» в Telegram.

По словам Матвиенко, о такой идее она «мечтала и предлагала [ее]». Задачей Минправды стала бы проверка всех принимаемых в стране законов на предмет того, делают ли они граждан счастливее.

Ранее глава Совфеда рассказывала, что об идее министерства счастья она услышала во время поездки в ОАЭ. При этом Матвиенко призналась, что она понимала, что ее идею подвергнут «нещадной критике».

В 2020 году в Камчатском крае было создано «министерство счастья» в рамках реформы региональных органов исполнительной власти. К полномочиям Министерства социального благополучия и семейной политики — так официально называется структура — были отнесены демографические и социальные вопросы. Сейчас министерство продолжает функционировать.

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      Алан Босиков
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