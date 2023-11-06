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12:46, 6 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предложили продлить военное положение

В Раду внесен закон о продлении военного положения на Украине до февраля 2024-го

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

В Раду внесен закон о продлении военного положения на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что военное положение хотят продлить до 16 февраля 2024 года. Предыдущее продление действует до 15 ноября.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что на Украине продлят мобилизацию и военное положение на 90 дней до середины февраля 2024 года.

Отмечалось, что соответствующий закон внесет в Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Киевский международный институт социологии выяснил, что большинство украинцев выступают против проведения выборов в стране во время военного положения. Также большинство населения негативно относится к идее дистанционного голосования, считая, что это приведет к фальсификациям.

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