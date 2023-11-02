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11:08, 2 ноября 2023Бывший СССР

На Украине продлят мобилизацию и военное положение

Депутат Рады Железняк: на Украине продлят мобилизацию и военное положение

Фото: Reuters

На Украине продлят мобилизацию и военное положение на 90 дней до середины февраля 2024 года, соответствующие законопроекты в ближайшие дни внесет президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Судя по словам депутата, Зеленский внесет законопроект на следующей неделе. Военное положение и мобилизацию продлят с 15 ноября до середины февраля 2024 года.

Ранее Киевский международный институт социологии выяснил, что большинство украинцев выступают против проведения выборов в стране во время военного положения. Также большинство негативно относятся к идее дистанционного голосования, считая, что это приведет к фальсификациям.

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      Александр Слабиев
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