Немецкие журналисты пожаловались на угрозы от военных в Израиле

Tagesschau: военные Израиля задержали немецких журналистов и угрожали им

Немецкие журналисты телеканала ARD пожаловались, что их задержали израильские военные на Западном берегу реки Иордан, после чего в адрес сотрудников съемочной группы последовали угрозы. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Отмечается, что команда изучала насилие со стороны радикальных еврейских поселенцев против палестинцев. Студия ARD в Тель-Авиве расценивает инцидент как атаку на свободу прессы.

«Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, не евреи ли мы. Нашу коллегу назвали предательницей», — рассказал корреспондент телеканала Ян-Кристоф Китцлер. Он отметил, что военные, вероятно, были резервистами из числа местных поселенцев.

Журналист подчеркнул, что прессе мешают освещать события, происходящие на Западном Берегу в тени войны в секторе Газа, это происходит от лица израильской армии.

Ситуация нормализовалась только после прибытия дополнительных сил военных Израиля и полиции. Студия ARD в Тель-Авиве пообещала нанять адвоката, чтобы оценить юридические последствия произошедшего.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал жителей ФРГ проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев.