Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:42, 6 ноября 2023Интернет и СМИ

Немецкие журналисты пожаловались на угрозы от военных в Израиле

Tagesschau: военные Израиля задержали немецких журналистов и угрожали им

Фото: Mahmoud Issa / Globallookpress.com

Немецкие журналисты телеканала ARD пожаловались, что их задержали израильские военные на Западном берегу реки Иордан, после чего в адрес сотрудников съемочной группы последовали угрозы. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Отмечается, что команда изучала насилие со стороны радикальных еврейских поселенцев против палестинцев. Студия ARD в Тель-Авиве расценивает инцидент как атаку на свободу прессы.

«Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, не евреи ли мы. Нашу коллегу назвали предательницей», — рассказал корреспондент телеканала Ян-Кристоф Китцлер. Он отметил, что военные, вероятно, были резервистами из числа местных поселенцев.

Журналист подчеркнул, что прессе мешают освещать события, происходящие на Западном Берегу в тени войны в секторе Газа, это происходит от лица израильской армии.

Ситуация нормализовалась только после прибытия дополнительных сил военных Израиля и полиции. Студия ARD в Тель-Авиве пообещала нанять адвоката, чтобы оценить юридические последствия произошедшего.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал жителей ФРГ проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении

      В Британии предрекли кражу Украиной денег у беднейших членов Евросоюза

      Медведева назвала лучших российских фигуристок

      Назван возможный посредник между Россией и Украиной

      В Молдавии назвали предварительные итоги местных выборов

      Солдаты ВСУ отреагировали на слова Залужного

      Магнитная буря внезапно накрыла Землю

      Немецкие журналисты пожаловались на угрозы от военных в Израиле

      Глобальное потепление усилило разрушительные порывы ветра

      В Британии предрекли Украине опасную ситуацию весной 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости