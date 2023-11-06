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00:28, 6 ноября 2023Мир

Шольц призвал немцев защитить евреев

Канцлер ФРГ Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество для защиты евреев
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Chris Emil Janssen / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал жителей ФРГ проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев. Об этом пишет Mannheimer Morgen.

Ввиду обострения палестино-израильского конфликта, он призвал работать над защитой евреев в ФРГ. По мнению политика, немцам необходимо проявить гражданское мужсество. «Любой, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас», — подчеркнул он. Шольц добавил, что правоохранительные органы имеют все необходимые для этого инструменты.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца виновными в военном конфликте Израиля и Палестины. Как утверждает политик, власти Украины, которым предоставили оружие США и Брюссель, «перепродали его в страны Ближнего Востока».

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