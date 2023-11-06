Канцлер ФРГ Шольц призвал немцев проявить гражданское мужество для защиты евреев

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал жителей ФРГ проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев. Об этом пишет Mannheimer Morgen.

Ввиду обострения палестино-израильского конфликта, он призвал работать над защитой евреев в ФРГ. По мнению политика, немцам необходимо проявить гражданское мужсество. «Любой, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас», — подчеркнул он. Шольц добавил, что правоохранительные органы имеют все необходимые для этого инструменты.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца виновными в военном конфликте Израиля и Палестины. Как утверждает политик, власти Украины, которым предоставили оружие США и Брюссель, «перепродали его в страны Ближнего Востока».