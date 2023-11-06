Шольц призвал немцев защитить евреев
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал жителей ФРГ проявить гражданское мужество, чтобы общими усилиями защитить евреев. Об этом пишет Mannheimer Morgen.
Ввиду обострения палестино-израильского конфликта, он призвал работать над защитой евреев в ФРГ. По мнению политика, немцам необходимо проявить гражданское мужсество. «Любой, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас», — подчеркнул он. Шольц добавил, что правоохранительные органы имеют все необходимые для этого инструменты.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца виновными в военном конфликте Израиля и Палестины. Как утверждает политик, власти Украины, которым предоставили оружие США и Брюссель, «перепродали его в страны Ближнего Востока».