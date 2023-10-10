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14:18, 10 октября 2023Россия

В Госдуме нашли виновных в конфликте Израиля и Палестины

Володин назвал Байдена и Шольца виновными в конфликте Израиля и Палестины

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца виновными в военном конфликте Израиля и Палестины. Своим мнением он поделился в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента, передает ТАСС.

Как утверждает политик, власти Украины, которым предоставили оружие США и Брюссель, «перепродали его в страны Ближнего Востока».

«И сегодня это оружие уже стреляет и в Палестине, и в Израиле. Поэтому, когда начинают искать виновных, они для всех очевидны: Байден, Макрон, Шольц— вот те, кто виновны в палестино-израильском конфликте. Вот те, кто виновны в создании напряженности в мире», — заявил Володин.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия поддерживает связи и с Палестиной, и с Израилем.

Новое обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа Израиль объявил о проведении военной операции.

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    Анна Щербакова
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