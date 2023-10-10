В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины

Песков: Россия поддерживает связи и с Палестиной, и с Израилем

Россия поддерживает связи и с Палестиной, и с Израилем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости .

9 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Москва поддерживает Палестину и выступил за прекращение огня в секторе Газа.

Представитель Кремля отметил исторические связи России и Палестины и заверил в продолжении контактов. «Но одновременно с этим у нас есть и наши отношения с государством Израиль», — подчеркнул он. В частности, Песков указал на большое количество проживающих в Израиле россиян.

Новое обострение на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа Израиль объявил о проведении военной операции.

Ранее Песков допустил расширение географии палестино-израильского конфликта. Вероятность вовлечения в противостояние третьих стран представитель Кремля оценил как высокую.