Песков допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Ближнем Востоке

Песков заявил, что риск вовлечения третьих стран в ситуацию в Израиле велик

Риск вовлечения третьих стран в ситуацию в Израиле, где разворачивается конфликт с Палестиной, велик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт. Очень важно как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу с тем, чтобы все-таки снизить эту эскалацию и выйти из режима силового решения», — рассказал Песков.

Таким образом, пресс-секретарь прокомментировал ситуацию с движением флота США в сторону Израиля в ответ на обострение конфликта с Сектором Газа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) могут совместно прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной.

Он добавил, что Россия искренне заинтересована в установлении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона.