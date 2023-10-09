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13:02, 9 октября 2023Мир

России отвели роль в прекращении кровопролития на Ближнем Востоке

Лавров: Россия и ЛАГ могут прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) могут совместно прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом, передает ТАСС.

«Я уверен, что Россия, Лига арабских государств, все члены этой организации, могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц», — рассказал дипломат.

Лавров добавил, что Россия искренне заинтересована в установлении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона. Он также напомнил о необходимости гарантий и для государства Палестина и то, что его создание требуется по решению Совета Безопасности ООН.

Ранее Лавров перед переговорами с секретарем ЛАГ заявил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен.

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    Максим Габриелян
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