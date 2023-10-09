России отвели роль в прекращении кровопролития на Ближнем Востоке

Лавров: Россия и ЛАГ могут прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке

Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) могут совместно прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом, передает ТАСС.

«Я уверен, что Россия, Лига арабских государств, все члены этой организации, могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц», — рассказал дипломат.

Лавров добавил, что Россия искренне заинтересована в установлении «устойчивого мира» на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона. Он также напомнил о необходимости гарантий и для государства Палестина и то, что его создание требуется по решению Совета Безопасности ООН.

Ранее Лавров перед переговорами с секретарем ЛАГ заявил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен.