Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 6 ноября 2023Россия

Пациент рехаба в Казани взял в заложники медсестру и сбежал из клиники

Пациент рехаба в Казани взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клинки
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

44-летний пациент реабилитационного центра в Казани взял в заложники медсестру, угрожая проткнуть ей горло ручкой, чтобы сбежать из клинки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, мужчину поместили в учреждение для лечения от алкогольной зависимости. Спустя две недели пациент не выдержал, схватил медсестру и приставил к ее горлу ручку, требуя выпустить его из рехаба. 61-летний заведующий отделением быстро отреагировал на случившееся и согласился вывезти мужчину за пределы учреждения на собственном автомобиле.

Злоумышленник согласился поехать на машине заведующего отделением, однако не отпустил сотрудницу реабилитационного центра. Когда все трое прибыли по адресу, который назвал пациент, 44-летнего мужчину задержала полиция.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника», ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Отмечается, что с медсестрой все в порядке.

Ранее охранник ресторана Paulaner Brauhaus в Москве, в котором известный боксер Никита Иванов открыл стрельбу, поделился деталями случившегося.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Иордания расценит попытки выселить палестинцев из Газы объявлением войны

      Братья Нурмагомедова вошли в список новых перспективных бойцов ММА

      Звезда «Интернов» покинула Россию с ребенком

      Экс-заместителя министра обороны Украины обвинили в растрате бюджетных денег

      «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

      В Дагестане потребовали уволить преподавательницу за заявления о Газе

      Внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильский паспорт

      Слова главы Еврокомиссии о достижениях Украины возмутили Киев

      Украина заявила о производстве достающих до Петербурга боевых дронов

      Пациент рехаба в Казани взял в заложники медсестру и сбежал из клиники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости