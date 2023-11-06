Пациент рехаба в Казани взял в заложники медсестру и сбежал из клиники

Пациент рехаба в Казани взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клинки

44-летний пациент реабилитационного центра в Казани взял в заложники медсестру, угрожая проткнуть ей горло ручкой, чтобы сбежать из клинки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, мужчину поместили в учреждение для лечения от алкогольной зависимости. Спустя две недели пациент не выдержал, схватил медсестру и приставил к ее горлу ручку, требуя выпустить его из рехаба. 61-летний заведующий отделением быстро отреагировал на случившееся и согласился вывезти мужчину за пределы учреждения на собственном автомобиле.

Злоумышленник согласился поехать на машине заведующего отделением, однако не отпустил сотрудницу реабилитационного центра. Когда все трое прибыли по адресу, который назвал пациент, 44-летнего мужчину задержала полиция.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника», ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Отмечается, что с медсестрой все в порядке.

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