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13:35, 6 ноября 2023Россия

Охранник ресторана рассказал о деталях инцидента с открывшим стрельбу боксером

Охранник ресторана поделился деталями инцидента с открывшим стрельбу боксером
СюжетСтрельба в Москве
Никита Иванов

Никита Иванов. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Охранник ресторана Paulaner Brauhaus в Москве, в котором известный боксер Никита Иванов открыл стрельбу, поделился деталями случившегося. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом RT.

«Пауэрлифтинг победил бокс», — сообщил сотрудник заведения Сергей Булдин. Он добавил, что вместе с напарником вступил в конфликт, когда Иванов уже избил одного из посетителей. После этого спортсмен начал кричать матом и сообщил окружающим, что «всех сейчас положит тут».

На этом конфликт не закончился, и чемпион Европы по боксу открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего пострадали четыре человека. Булдин получил пять пулевых ранений — четыре в ноги и одно в руку. Отмечается, что его уже прооперировали.

Собеседник агентства отметил, что не исключает вероятность подачи иска о возмещении ущерба со стороны Иванова.

Стрельба в ресторане Paulaner Brauhaus в центре Москвы, на Шлюзовой набережной, произошла вечером 5 ноября. Огонь открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов после конфликта с посетителями.

Спортсмен сбежал, но вскоре был задержан прибывшими на место полицейскими. В отношении боксера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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      Анастасия Астахова
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