В отношении открывшего стрельбу в Москве боксера возбудили уголовное дело

МВД РФ: в отношении боксера Иванова после стрельбы в Москве возбуждено дело

Следственный отдел МВД России по району Замоскворечье возбудил уголовное дело в отношении боксера Никиты Иванова, открывшего стрельбу в ресторане в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.

Никите Иванову грозит до семи лет лишения свободы. В столичной прокуратуре уточнили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Боксер нанес троим пострадавшим огнестрельные ранения, еще у одного участника потасовки диагностирован перелом носа. Расследование находится на контроле в ведомстве.

Стрельба ресторане Paulaner Brauhaus в центре Москвы, на Шлюзовой набережной, произошла вечером 5 ноября. Огонь открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов после конфликта с посетителями.

Спортсмен сбежал, но вскоре был задержан прибывшими на место полицейскими. В результате стрельбы пострадали четыре человека, все они были госпитализированы с различными травмами.

Боксер уже привлекался к ответственности за драку. В 2020 году он избил своего коллегу Бассира Мирсиябова в поезде, тот попал в больницу в тяжелом состоянии и впал в кому.