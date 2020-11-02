Пьяный российский боксер отправил коллегу в кому во время драки в поезде

Чемпион Европы, действующий член сборной России по боксу Никита Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил другого боксера Бассира Мирсиябова в поезде. Об этом в понедельник, 2 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его информации, инцидент произошел несколько дней назад, когда спортсмены возвращались с соревнований в Ульяновске. 34-летний Иванов, будучи нетрезвым, повздорил с коллегой, нанес ему несколько ударов и отправил оппонента в кому.

В результате Мирсиябова поместили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, за его жизнь борются врачи. В свою очередь Иванов был задержан сотрудниками полиции.

2 октября сообщалось, что на одной из улиц Симферополя произошел конфликт между приехавшим отдыхать мужчиной из Чечни и местным жителем. В результате нанесенного удара последний упал и ударился затылком о бетон. На следующий день пострадавший, находясь дома, скончался от черепно-мозговой травмы.